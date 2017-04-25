كلية الفنون والاعلام بجامعة الجفارة تقيم معرضها الثقافي الأول .
الثلاثاء ، 25- 04- 2017 - 16:47:00
\\n طرابلس 25 أبريل 2017 ( وال) - نظمت كلية الفنون والإعلام بجامعة \\nالجفارة صباح اليوم الثلاثاء المعرض الثقافي الأول للفنون والإعلام بحضور\\nعميد الجامعة الدكتور \\\" الفيتوري ضو \\\" و عدد من أعضاء هيئة التدريس \\nبالجامعات الليبية .\\nواشتمل المعرض الذي حضي بمشاركة جمع غفير من طلاب الجامعة وأهالي المنطقة\\nعلى أعمال طلاب الكلية من صور ومجسمات وأعمال صحفية جاءت كثمرة لجهود \\nالطلاب في السنة الأولى لتأسيس الجامعة.\\nوأثنى عميد الجامعة الدكتور \\\" الفيتوري ضو \\\" في كلمة له في حفل افتتاح \\nالمعرض على جهود القائمين على هذا المعرض من تنظيم وإشراف لإخراجه بشكله\\nاللائق، مؤكداً أن أقامة هذا المعرض في ظل هذا الوضع يعكس حرص الجامعة \\nوطلابها على القيام بدورهم المنوط بهم في إبراز الجانب العلمي والثقافي \\n. \\nمن جهته طالب عميد كلية الفنون والإعلام بالجامعة الأستاذ \\\" أنور وادي \\\" \\nفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لسير \\nالعملية التعليمية على حد سواء، دون إغفال الجانب الثقافي وما يمثله من \\nضرورة ملحة لتعزز قدرات الطلاب .\\nوأكد \\\" وادي \\\" أن هذا المؤتمر يأتي كترجمة حقيقية لجهود الطلاب في إبراز \\nواثبات دورهم في مضمار العلم والمعرفة ، مبديا استعداد الجامعة على \\nاستضافة وعقد عديد المؤتمرات التي تدفع بالعملية التعليمية والثقافية نحو\\nالمستقبل .\\n \\n ...( وال ) ...