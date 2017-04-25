كلية الفنون والاعلام بجامعة الجفارة تقيم معرضها الثقافي الأول .

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طرابلس 25 أبريل 2017 ( وال) - نظمت كلية الفنون والإعلام بجامعة \

الجفارة صباح اليوم الثلاثاء المعرض الثقافي الأول للفنون والإعلام بحضور\

عميد الجامعة الدكتور \\\" الفيتوري ضو \\\" و عدد من أعضاء هيئة التدريس \

بالجامعات الليبية .\

واشتمل المعرض الذي حضي بمشاركة جمع غفير من طلاب الجامعة وأهالي المنطقة\

على أعمال طلاب الكلية من صور ومجسمات وأعمال صحفية جاءت كثمرة لجهود \

الطلاب في السنة الأولى لتأسيس الجامعة.\

وأثنى عميد الجامعة الدكتور \\\" الفيتوري ضو \\\" في كلمة له في حفل افتتاح \

المعرض على جهود القائمين على هذا المعرض من تنظيم وإشراف لإخراجه بشكله\

اللائق، مؤكداً أن أقامة هذا المعرض في ظل هذا الوضع يعكس حرص الجامعة \

وطلابها على القيام بدورهم المنوط بهم في إبراز الجانب العلمي والثقافي \

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من جهته طالب عميد كلية الفنون والإعلام بالجامعة الأستاذ \\\" أنور وادي \\\" \

في تصريح لوكالة الأنباء الليبية بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لسير \

العملية التعليمية على حد سواء، دون إغفال الجانب الثقافي وما يمثله من \

ضرورة ملحة لتعزز قدرات الطلاب .\

وأكد \\\" وادي \\\" أن هذا المؤتمر يأتي كترجمة حقيقية لجهود الطلاب في إبراز \

واثبات دورهم في مضمار العلم والمعرفة ، مبديا استعداد الجامعة على \

استضافة وعقد عديد المؤتمرات التي تدفع بالعملية التعليمية والثقافية نحو\

المستقبل .\

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