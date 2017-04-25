البحرين: السجن عشر سنوات لمتهمين بالتدرب على السلاح لتنفيذ أغراض إرهابية.

المنامة 25 أبريل 2017 (وال) - قضت محكمة بحرينية بالسجن لمدة عشرة سنوات لمتهمين اثنين وإسقاط الجنسين عنهما لتورطهما في التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات تنفيذا لأغراض إرهابية. وذكرت نيابة الجرائم الإرهابية امس الاثنين أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برأت المتهمين عن تهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والاشتراك عن طريقي الاتفاق والمساعدة في ذلك. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن تحريات إدارة المباحث الجنائية توصلت إلى أن المتهم الأول تلقى "تدريبات عسكرية" خارج مملكة البحرين للقيام بتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة وتم تجنيده من قبل المتهم الثاني الهارب خارج البلاد وضمه إلى جماعة (14 فبراير) الإرهابية. وأشار المصدر ذاته إلى أن المتهم الثاني كلف المتهم الأول بالسفر إلى العراق وبتلقي تدريبات هناك تتضمن كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات للقيام بعمليات إرهابية خلال شهر يوليوز 2016 .