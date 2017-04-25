ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار لغم أرضى فى شمال غرب باكستان إلى 14 قتيلا .

إسلام باد 25 أبريل 2017 (وال) - ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار لغم أرضى في حافلة ركاب بإقليم كورام القبلية الكائنة شمال غربي باكستان الى 14 قتيلا على الأقل. وذكرت قناة "جيو" الباكستانية اليوم الثلاثاء أن الانفجار اسفر ايضا عن اصابة عدد من الاشخاص حالة ثلاثة منهم خطيرة وفق مصادر طبية . وكانت اخر حصيلة للانفجار اشارت الى مقتل 10 أشخاص واصابة اخرين . الحافلة كانت فى طريقها من جودار إلى منطقة أخرى داخل اقليم كورام عندما اصطدمت باللغم, فيما لم تعلن بعد أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار .