الأمم المتحدة : 7 ملايين يمني يعانون من أسوأ أزمات الجوع في العالم.

القاهرة 25 أبريل 2017(وال)- افاد مكتب برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء ان سبعة ملايين يمني يعانون من أسوأ أزمات الجوع في العالم جراء الاوضاع الامنية الصعبة التي يعيشها هذا البلد. وذكر بيان وزعه المكتب أن ما يقرب من 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية , من بينهم حوالي نصف مليون طفل بلغت معاناتهم مرحلة سوء التغذية الحاد, ويوشكون على الموت إن لم يحصلوا على رعاية عاجلة وعلاج متخصص. وأفاد المكتب في بيانه بأن عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم واستخدامهم على يد أطراف النزاع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 تخطوا ثلاثة أضعاف عددهم مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2016 , مؤكدا أن العنف أدى إلى تحويل أجزاء واسعة من البلاد إلى مناطق يتعذر على العاملين في المجال الإنساني الوصول إليها,وإلى قطع المعونات المستعجلة عن الأطفال والعائلات. وأشار البيان إلي أن منظمة "اليونيسيف" دعمت إجراء فحص حالات سوء التغذية ل132 ألف طفل, وعلاج أكثر من 5 الالاف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد في حين تلقى حوالي 5 ملايين طفل ممن هم دون سن الخامسة مكملات فيتامين"أ", كجزء من حملة دعمتها اليونيسف للتلقيح ضد شلل الأطفال. كما قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية إلى 5.3 مليون شخص في 17 محافظة باليمن.