مساهل يعلن أن الجزائر ستحتضن اجتماع دول جوار ليبيا في 8 مايو القادم .
الثلاثاء ، 25- 04- 2017 - 16:14:00
\nالجزائر 25 أبريل 2017 ( وال) - أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد \nالافريقي وجامعة الدول العربية الجزائري \"عبد القادر مساهل\" عن تنظيم \nاجتماع لدول جوار ليبيا في 8 مايو القادم بالجزائر العاصمة في إطار \nالجهود الحثيثة الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.\n وقال \"مساهل\" في حديث لبرنامج \" قضايا الساعة \" للتلفزيون \nالجزائري إن الجزائر ستحتضن في 8 مايو القادم بالجزائر \nالعاصمة الدورة ال11 لدول جوار ليبيا\" مؤكدا على اهمية مشاركة كافة دول \nجوار ليبيا لهذا الاجتماع لبحث مسألة تأمين المنطقة بأعتبارأمن ليبيا من \nأمن المنطقة.\n وأوضح مساهل في تصريح نقلته وكالة الانباء الجزائرية أن\" الأمن \nمشكلة مشتركة إذا أردنا التوصل لحل سياسي في ليبيا لا بد من التطرق \nلتأمين المنطقة \"مجددا تاكيد بلاده على اهمية الحل السياسي التوافقي \nوارساء مؤسسات قوية وجيش وأمن موحد ودولة مستقرة. \n بالمناسبة ذكر وزير الشؤون المغاربية أن الجزائر تحمل ثلاث رسائل \nهامة هي \"الأول يتمثل في أن الحل لا يجب أن يكون عسكريا بل سياسيا \nالثاني يتعلق بدعم الشعب الليبي في مكافحته للإرهاب والأخير يتعلق \nبالمصالحة الوطنية\".\n يشار إلى أن الجزائراحتضنت في مايو 2014 الدورة الأولى لآلية دول \nجوار ليبيا على هامش انعقاد الندوة الوزارية لدول عدم الانحياز التي تم \nالتأكيد خلالها على أهمية \"اختيار حل سياسي باعتباره الضامن الوحيد لوحدة\nوسيادة ليبيا وتلاحم شعبها\".\n ...( وال )...