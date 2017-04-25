مساهل يعلن أن الجزائر ستحتضن اجتماع دول جوار ليبيا في 8 مايو القادم .



الجزائر 25 أبريل 2017 ( وال) - أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد

الافريقي وجامعة الدول العربية الجزائري \"عبد القادر مساهل\" عن تنظيم

اجتماع لدول جوار ليبيا في 8 مايو القادم بالجزائر العاصمة في إطار

الجهود الحثيثة الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وقال \"مساهل\" في حديث لبرنامج \" قضايا الساعة \" للتلفزيون

الجزائري إن الجزائر ستحتضن في 8 مايو القادم بالجزائر

العاصمة الدورة ال11 لدول جوار ليبيا\" مؤكدا على اهمية مشاركة كافة دول

جوار ليبيا لهذا الاجتماع لبحث مسألة تأمين المنطقة بأعتبارأمن ليبيا من

أمن المنطقة.

وأوضح مساهل في تصريح نقلته وكالة الانباء الجزائرية أن\" الأمن

مشكلة مشتركة إذا أردنا التوصل لحل سياسي في ليبيا لا بد من التطرق

لتأمين المنطقة \"مجددا تاكيد بلاده على اهمية الحل السياسي التوافقي

وارساء مؤسسات قوية وجيش وأمن موحد ودولة مستقرة.

بالمناسبة ذكر وزير الشؤون المغاربية أن الجزائر تحمل ثلاث رسائل

هامة هي \"الأول يتمثل في أن الحل لا يجب أن يكون عسكريا بل سياسيا

الثاني يتعلق بدعم الشعب الليبي في مكافحته للإرهاب والأخير يتعلق

بالمصالحة الوطنية\".

يشار إلى أن الجزائراحتضنت في مايو 2014 الدورة الأولى لآلية دول

جوار ليبيا على هامش انعقاد الندوة الوزارية لدول عدم الانحياز التي تم

التأكيد خلالها على أهمية \"اختيار حل سياسي باعتباره الضامن الوحيد لوحدة

وسيادة ليبيا وتلاحم شعبها\".

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