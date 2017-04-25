مقتل خمسة من قوات البيشمركة الكردية في قصف جوي تركي شمالي العراق.

بغداد 25 أبريل 2017 (وال) - قتل خمسة من عناصر قوات البيشمركة الكردية وأصيب عشرة آخرون بجروح اليوم الثلاثاء في قصف جوي تركي طال مواقع لهذه القوات شمال العراق حسب ما ذكرته مصادر اعلامية. واوضحت المصادر ان "طائرات تركية قامت صباح اليوم بقصف مناطق مختلفة من قضاء شنكال (سنجار) بهدف ضرب مواقع تمركز قوات حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي تصنفه أنقرة "تنظيما إرهابيا". وأضافت أن الطائرات التركية قصفت مواقع قوات البيشمركة مما أدى إلى مقتل خمسة من قوات البيشمركة وإصابة عشرة آخرين بجروح. وتقع منطقة سنجار على بعد (140 كيلومترا) شمال غرب مدينة الموصل الواقعة على بعد (400 كيلومتر) شمال بغداد. وأعلنت رئاسة الأركان التركية اليوم أن "المقاتلات التركية شنت هجوما على مواقع لحزب العمال الكردستاني المحظور في جبل سنجار شمال العراق وجبل قرتشوك شمال سوريا". وتشن القوات التركية من حين لاخر قصفا جويا ومدفعيا على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في مناطق متفرقة شمال العراق.