وزارة الصحة اليمنية تدين مصادرة الحوثييين أدوية ومعدات طبية بتعز.

عدن 25 أبريل 2017 (وال) - أدانت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية قيام عناصر تابعة للحوثيين بمصادرة أدوية ومعدات طبية تابعة لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة بمحافظة تعز. وذكرت الوزارة في بيان أن "هذا التصرف العدواني يأتي في الوقت الذي تعيش فيه مدينة تعز أوضاعا إنسانية مأساوية بسبب الحرب والحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين". وأكدت أن استمرار هذه الممارسات اللامسؤولة "ينذر بكارثة صحية إذ بات مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة في تعز مهددا بالتوقف عن العمل والذي سيكون نتيجته وفاة عشرات الحالات من مرضى الفشل الكلوي المزمن والتي تخضع للغسيل بشكل مستمر". ودعت وزارة الصحة اليمنية الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الممارسات والضغط على الحوثيين لإعادة شحنة الأدوية المصادرة مشيرة إلى أن كل المواثيق الإنسانية والمعاهدات الدولية في الحروب تهتم بالجانب الطبي وحياة المرضى بعيدا عن أي حسابات سياسية أو عسكرية وتجرم المساس بحقوق المدنيين أو منع المساعدات الطبية من الوصول إلى المستشفيات أو المناطق المستهدفة للأنشطة الإغاثية.