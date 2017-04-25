غوتيريس يوجه نداء ملحا لتفادي حدوث مجاعة في اليمن.

جنيف (الأمم المتحدة) 25 أبريل 2017 (وال) - وجه الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس اليوم الثلاثاء نداء ملحا حول الوضع في اليمن ودعا الاسرة الدولية الى المساهمة في تمويل المساعدات الانسانية من أجل وضع حد لاسوأ أزمة غذائية في العالم تهدد هذا البلد الذي يعاني من الحرب بالمجاعة. وقال غوتيرس في اجتماع رفيع المستوى حول الازمة الانسانية في اليمن بمقر الامم المتحدة انه "بالامكان تفادي المجاعة اذا عملنا بسرعة" وذلك المتحدة في جنيف وبدعم من سويسرا والسويد. وأضاف "نرى جيلا بكامله يعاني من الجوع وعلينا العمل بسرعة لإنقاذ الارواح". وكانت الامم المتحدة قد طلبت بداية فبراير 2,1 مليار دولار (ملياري أورو) لتقديم مساعدات خلال هذا العام الى 12 مليون شخص يعانون من النزاع في اليمن لكن لم يتم تمويل سوى 15 في المئة من المبلغ بحسب غوتيرس. وشدد الامين العام الاممي على أن نحو 19 مليون شخص في اليمن أي ثلثي السكان تقريبا بحاجة ماسة الى مساعدات غذائية ملحة بينما يعاني 17 مليون شخص من الجوع مما يجعل من هذا البلد يعيش "أكبر أزمة غذائية في العالم". ويثير مصير الأطفال القلق بشكل خاص . وحسب المسؤول الاممي فان "طفلا دون الخامسة يموت في اليمن كل عشر دقائق لأسباب يمكن تفاديها".