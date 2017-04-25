" معيتيق " يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي .

طرابلس 25 أبريل 2017 ( وال ) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " أحمد معيتيق " اليوم الثلاثاء، نائب وزير الخارجية الروسي "مخائيل بغدانوف"، رفقة نائب وزير الصناعة والتجارة " فيليب نكدتين " والوفد المرافق لهما، إعادة تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين. وتم خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، دراسة وضع رؤية اقتصادية تختلف عن السابق، وإعادة تقييم المشروعات المتوقفة، لاستئناف العمل بها مجددا. كما ناقش اللقاء، التعاون العسكري بين البلدين ودعم الجيش الليبي، والحرس الرئاسي، وحرس المنشآت النفطية، وفقا لمتطلبات المرحلة. وحضر اللقاء عن الجانب الليبي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية " لطفي المغربي " ، ورئيس جهاز الحرس الرئاسي العميد " نجمي الناكوع "، والقائم بالأعمال في موسكو. وعن الجانب الروسي، الوفد المرافق والسفير الروسي لدى ليبيا. ...( وال )..