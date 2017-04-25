\\\" معيتيق \\\" يلتقي الوفد الروسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية .

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طرابلس 25 أبريل 2017 ( وال ) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة \

الوفاق الوطني \\\" أحمد معيتيق \\\" اليوم الثلاثاء، الوفد الروسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية \

الروسي \\\"مخائيل بغدانوف\\\"، رفقة نائب وزير الصناعة والتجارة \\\" فيليب \

نكدتين \\\" والوفد المرافق لهما، إعادة تفعيل العلاقات الثنائية بين \

البلدين.\

وتم خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، دراسة وضع رؤية \

اقتصادية تختلف عن السابق، وإعادة تقييم المشروعات المتوقفة، لاستئناف \

العمل بها مجددا.\

كما ناقش اللقاء، التعاون العسكري بين البلدين ودعم الجيش الليبي، \

والحرس الرئاسي، وحرس المنشآت النفطية، وفقا لمتطلبات المرحلة.\

وحضر اللقاء عن الجانب الليبي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية \\\"\

لطفي المغربي \\\" ، ورئيس جهاز الحرس الرئاسي العميد \\\" نجمي الناكوع \\\"، \

والقائم بالأعمال في موسكو.\

وعن الجانب الروسي، الوفد المرافق والسفير الروسي لدى ليبيا.\

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