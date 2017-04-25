\\\" معيتيق \\\" يلتقي الوفد الروسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية .
الثلاثاء ، 25- 04- 2017 - 15:53:00
\\n طرابلس 25 أبريل 2017 ( وال ) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة \\nالوفاق الوطني \\\" أحمد معيتيق \\\" اليوم الثلاثاء، الوفد الروسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية \\nالروسي \\\"مخائيل بغدانوف\\\"، رفقة نائب وزير الصناعة والتجارة \\\" فيليب \\nنكدتين \\\" والوفد المرافق لهما، إعادة تفعيل العلاقات الثنائية بين \\nالبلدين.\\n وتم خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، دراسة وضع رؤية \\nاقتصادية تختلف عن السابق، وإعادة تقييم المشروعات المتوقفة، لاستئناف \\nالعمل بها مجددا.\\n كما ناقش اللقاء، التعاون العسكري بين البلدين ودعم الجيش الليبي، \\nوالحرس الرئاسي، وحرس المنشآت النفطية، وفقا لمتطلبات المرحلة.\\n وحضر اللقاء عن الجانب الليبي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية \\\"\\nلطفي المغربي \\\" ، ورئيس جهاز الحرس الرئاسي العميد \\\" نجمي الناكوع \\\"، \\nوالقائم بالأعمال في موسكو.\\nوعن الجانب الروسي، الوفد المرافق والسفير الروسي لدى ليبيا.\\n \\n ...( وال )..