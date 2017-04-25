مصلحة أملاك الدولة تنظم ندوة تحت شعار (نحو تصحيح المفاهيم والاجراءات الخاصة بالملكية العقارية).
الثلاثاء ، 25- 04- 2017 - 15:20:00
\n \n طرابلس 25 أبريل 2017 ( وال) - نظمت مصلحة أملاك الدولة بوزارة المالية\nبحكومة الوفاق الوطني ، اليوم الثلاثاء بطرابلس ندوة علمية تحت شعار ( \nنحو تصحيح المفاهيم والاجراءات الخاصة بالملكية العقارية ) .\n وحضر اعمال الندوة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \n\"عبد السلام كاجمان\" ، وبعض وكلاء الوزارات بحكومة الوفاق ورئيس مجلس \nادارة مصلحة أملاك الدولة \" سمير البلعزي\" واعضاء مجلس الادارة ومدراء \nالادارات بالمصلحة .\n وشارك في الندوة رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ذات \nالعلاقة بعمل مصلحة أملاك الدولة وكذلك المراكز العلمية والبحثية .\n وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي\" عبد السلام كاجمان \"، في كلمه له على\nاهمية هذه الندوة كونها تختص باملاك الدولة ،وتصب في مسار رسم السياسات \nالعامة للدولة الليبية ووضع خارطة الدولة متمثلة في الحكومة والمؤسسات \nكافة .\n من جهته أوضح رئيس مصلحة املاك الدولة خلال هذه الندوة بعض القضايا \nالمتعلقة بعمل المصلحة ، وكيفية الاستثمار في املاك الدولة ، وتنمية \nالايرادات ، وآليات الرفع من مستوى مهام المصلحة باعتبارها الجهة المخولة\nبادارة أصول الدولة.\n وناقشت الندوة ثلاثة محاور رئيسية تركزت حول : ماهية املاك الدولة ،\nوالتشريعات ذات العلاقة ، والتجارب الدولية المتعلقة بمفاهيم أملاك \nالدولة . \n وتناولت الورقات البحثية اسس وقواعد مفاهيم الدولة وأنواع وتصنيف املاك\nالدولة ومراحل تكوين مصلحة الاملاك واختصاصاتها ورؤيتها المستقبلية \nلاملاك الدولة والخطة الاسترتيجية للمصلحة للسنوات القادمة بالاضافة الى \nتسليط الضوء على التشريعات والقوانين ذات العلاقة باملاك الدولة ، وكذلك \nدراسة تجارب بعض الدول الأخرى والاستفادة منها في ادارة أصول الدولة.\n ..(وال)..