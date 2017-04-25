مصلحة أملاك الدولة تنظم ندوة تحت شعار (نحو تصحيح المفاهيم والاجراءات الخاصة بالملكية العقارية).





طرابلس 25 أبريل 2017 ( وال) - نظمت مصلحة أملاك الدولة بوزارة المالية

بحكومة الوفاق الوطني ، اليوم الثلاثاء بطرابلس ندوة علمية تحت شعار (

نحو تصحيح المفاهيم والاجراءات الخاصة بالملكية العقارية ) .

وحضر اعمال الندوة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

\"عبد السلام كاجمان\" ، وبعض وكلاء الوزارات بحكومة الوفاق ورئيس مجلس

ادارة مصلحة أملاك الدولة \" سمير البلعزي\" واعضاء مجلس الادارة ومدراء

الادارات بالمصلحة .

وشارك في الندوة رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ذات

العلاقة بعمل مصلحة أملاك الدولة وكذلك المراكز العلمية والبحثية .

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي\" عبد السلام كاجمان \"، في كلمه له على

اهمية هذه الندوة كونها تختص باملاك الدولة ،وتصب في مسار رسم السياسات

العامة للدولة الليبية ووضع خارطة الدولة متمثلة في الحكومة والمؤسسات

كافة .

من جهته أوضح رئيس مصلحة املاك الدولة خلال هذه الندوة بعض القضايا

المتعلقة بعمل المصلحة ، وكيفية الاستثمار في املاك الدولة ، وتنمية

الايرادات ، وآليات الرفع من مستوى مهام المصلحة باعتبارها الجهة المخولة

بادارة أصول الدولة.

وناقشت الندوة ثلاثة محاور رئيسية تركزت حول : ماهية املاك الدولة ،

والتشريعات ذات العلاقة ، والتجارب الدولية المتعلقة بمفاهيم أملاك

الدولة .

وتناولت الورقات البحثية اسس وقواعد مفاهيم الدولة وأنواع وتصنيف املاك

الدولة ومراحل تكوين مصلحة الاملاك واختصاصاتها ورؤيتها المستقبلية

لاملاك الدولة والخطة الاسترتيجية للمصلحة للسنوات القادمة بالاضافة الى

تسليط الضوء على التشريعات والقوانين ذات العلاقة باملاك الدولة ، وكذلك

دراسة تجارب بعض الدول الأخرى والاستفادة منها في ادارة أصول الدولة.

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