الجامعة العربية تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية غدا الاربعاء .

القاهرة 25 أبريل 2017 ( وال ) - تحتفل جامعة الدول العربية غدا الأربعاء , باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار " الابتكار: لحياة أفضل " وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة . ونقلت مصادر اعلامية عن بيان صادر عن إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية اليوم الثلاثاء , أن اليوم العالمي للملكية الفكرية يعتبر فرصة جيدة لمشاركة جميع المعنيين بقضايا الملكية الفكرية للمساهمة في تشجيع الابتكار والذي يساعد على بناء حياتنا وجعلها أكثر صحة وراحة وأمنا". وأضاف البيان , أن الإبداع "يخلق فرصا لتعزيز التنافسية بين الدول لتحقيق الرفاهية للمواطن العربي ودعم وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار". وأكد البيان , أن دعم الابتكار والأفكار الجديدة ساعد في التصدي للتحديات العالمية المشتركة مثل تغير المناخ والصحة والفقر والحاجة لإطعام سكان العالم , كما أن نظام الملكية الفكرية يجذب الاستثمار ويكافئ المبدعين ويحثهم على تطوير أفكارهم" . ويشارك في الاحتفال المسؤولون الحكوميون عن الملكية الفكرية في الدول العربية وعدد من الباحثين والمبتكرين والمبدعين في الدول العربية , كما يشارك ممثلو عدد من الاتحادات والمنظمات العربية المتخصصة. ...( وال )...