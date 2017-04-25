أبو الغيط يطلب من الامين العام للامم المتحدة التدخل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين .

القاهرة 25 إبريل 2017 ( وال ) - طلب الأمين العام لجامعة الدول العربية " أحمد ابو الغيط " من الامين العام للامم المتحدة " أنطونيو غوتيرس " التدخل بشكل عاجل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقلات قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقال الوزير المفوض " محمود عفيفي ", المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية , بأن " أبو الغيط" وجه خطابا عاجلا إلى " غوتيرس " , أعرب فيه عن قلقه العميق تجاه الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعاني منها المئات من الأسرى الفلسطينيين في سجون قوات الاحتلال , والذين كانوا قد بدأوا إضرابا عن الطعام منذ قرابة الأسبوع, سعيا لفضح الأوضاع غير الانسانية التي يواجهونها نتيجة الاحتجاز غير القانوني لهم من قبل هذه القوات . وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام للجامعة العربية طالب في خطابه بأن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد , ليس فقط من خلال إدانة الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي , ولكن أيضا من خلال ضمان أن تحترم هذه القوات , لكامل التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة , وأن لا يستمر التسامح الدولي تجاه ممارسات قوات الاحتلال المتعسفة. ...( وال )...