مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماع لوزراء الخارجية يتعلق بالقضية النووية الكورية الشمالية في 28 ابريل .

نيويورك 25 أبريل2017 ( وال ) - سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لوزراء الخارجية يتعلق بالقضية النووية الكورية الشمالية , في 28 أبريل الجاري بنيويورك . وذكرت مصادر اعلامية اليوم انه سيعقد للمرة الأولى في مجلس الأمن اجتماعا لوزراء الخارجية, "يتعلق بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية". وكان مجلس الأمن قد طالب , في بيان صحفي صدر يوم 20 أبريل , كوريا الشمالية "بالتوقف الفوري عن القيام بأفعال تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة, والتي تحظر عليها اطلاق صواريخ واجراء تجارب نووية". ...( وال )...