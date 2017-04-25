مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماع لوزراء الخارجية يتعلق بالقضية النووية الكورية الشمالية في 28 ابريل .الثلاثاء ، 25-04-2017 - 15:07:00

نيويورك 25 أبريل2017 ( وال ) - سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لوزراء الخارجية يتعلق بالقضية النووية الكورية الشمالية , في 28 أبريل الجاري بنيويورك . وذكرت مصادر اعلامية اليوم انه سيعقد للمرة الأولى في مجلس الأمن اجتماعا لوزراء الخارجية, "يتعلق بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية". وكان مجلس الأمن قد طالب , في بيان صحفي صدر يوم 20 أبريل , كوريا الشمالية "بالتوقف الفوري عن القيام بأفعال تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة, والتي تحظر عليها اطلاق صواريخ واجراء تجارب نووية". ...( وال )...

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