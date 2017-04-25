مساهل يؤكد أن الاتفاق السياسي في ليبيا هو أساس الحل للازمة الليبية ويجب الحفاظ عليه\" .





الجزائر 25 أبريل 2017 ( وال) - أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد

الإفريقي وجامعة الدول العربية \"عبد القادر مساهل\" أن الاتفاق

السياسي في ليبيا هو أساس حل الأزمة الليبية مبرزا أهمية المحافظة على

هذا المكسب.

وأشار\" مساهل \" في حديث لبرنامج \"قضايا الساعة\" للتلفزيون الجزائري

إلى ان\"الاتفاق السياسي في ليبيا الموقع في 17 ديسمبر 2015 بالمغرب هو

أساس حل الأزمة الليبية وهو مسار أشرفت عليه منظمة الأمم المتحدة ويجب

الحفاظ عليه\".

وأضاف الوزير الجزائري الذي أختتم مؤخرا زيارة لليبيا أن \" الاتفاق

ليس كتابا مقدسا ويمكن مراجعته أو تعديله\" مذكرا في ذات السياق بأحد بنود

الاتفاق الذي ينص على أنه \"يحق للأطراف الموقعة على الاتفاق في أي وقت من

الأوقات ان تلتقي وتتناقش وتتفاوض وتراجع مواد الاتفاق إذا اقتضى الأمر

ذلك أو أن تدرج تعديلات\".

وأوضح الوزير حسب وكالة الانباء الجزائرية ان زيارته إلى ليبيا لم

تكن لعرض مبادرة أو مشروع أو هندسة أو حل ما معتبرا أن الليبيين \"يمكنهم

القيام بذلك بأنفسهم ولديهم أرضية يمكن لهم مراجعتها\" .

وتابع مساهل في هذا الصدد أن الاتفاق السياسي يسير فترة انتقالية

وهو ليس حلا نهائيا بل الحل سيأتي بعد \"وضع دستور جديد وتنظيم انتخابات\".

وأضاف الوزير أن الفضل في مواصلة البرلمان لنشاطه \"يعود إلى هذا

الاتفاق السياسي والأمر نفسه بالنسبة للمجلس الرئاسي\" داعيا إلى

\"إثراء وتشجيع هذا النوع من الحوار\".

وقال الوزير إنه \"على الليبيين حاليا أن يتحاوروا فما بينهم إذ

تتضمن الرسالة التي نقلتها ضرورة أن يكون الحوار ليبيا بين الليبيين

أنفسهم من اجل ليبيا لذا يجب على الأطراف أن تجتمع\" ، مضيفا في نفس

السياق أن رئيس البرلمان عقيلة صالح أكد من جهته \"ضرورة ان يكون الحل

ليبيا في ليبيا\".

في السباق ذاته أشاد بجهود الصلح بين الليبيين ، مشددا على ضرورة أن

يكون \"الحوار دون تدخل أجنبي ، محذرا من التدخلات التي قد تولد مشاكل في

بعض الأحيان بسبب الأجندات والمصالح الخفية\".

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