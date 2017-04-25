مساهل يؤكد أن الاتفاق السياسي في ليبيا هو أساس الحل للازمة الليبية ويجب الحفاظ عليه\" .
الثلاثاء ، 25- 04- 2017 - 15:08:00
\n\nالجزائر 25 أبريل 2017 ( وال) - أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد \nالإفريقي وجامعة الدول العربية \"عبد القادر مساهل\" أن الاتفاق \nالسياسي في ليبيا هو أساس حل الأزمة الليبية مبرزا أهمية المحافظة على \nهذا المكسب.\n وأشار\" مساهل \" في حديث لبرنامج \"قضايا الساعة\" للتلفزيون الجزائري \nإلى ان\"الاتفاق السياسي في ليبيا الموقع في 17 ديسمبر 2015 بالمغرب هو \nأساس حل الأزمة الليبية وهو مسار أشرفت عليه منظمة الأمم المتحدة ويجب \nالحفاظ عليه\". \n وأضاف الوزير الجزائري الذي أختتم مؤخرا زيارة لليبيا أن \" الاتفاق \nليس كتابا مقدسا ويمكن مراجعته أو تعديله\" مذكرا في ذات السياق بأحد بنود\nالاتفاق الذي ينص على أنه \"يحق للأطراف الموقعة على الاتفاق في أي وقت من\nالأوقات ان تلتقي وتتناقش وتتفاوض وتراجع مواد الاتفاق إذا اقتضى الأمر \nذلك أو أن تدرج تعديلات\". \n وأوضح الوزير حسب وكالة الانباء الجزائرية ان زيارته إلى ليبيا لم \nتكن لعرض مبادرة أو مشروع أو هندسة أو حل ما معتبرا أن الليبيين \"يمكنهم \nالقيام بذلك بأنفسهم ولديهم أرضية يمكن لهم مراجعتها\" . \n وتابع مساهل في هذا الصدد أن الاتفاق السياسي يسير فترة انتقالية\nوهو ليس حلا نهائيا بل الحل سيأتي بعد \"وضع دستور جديد وتنظيم انتخابات\".\n وأضاف الوزير أن الفضل في مواصلة البرلمان لنشاطه \"يعود إلى هذا \nالاتفاق السياسي والأمر نفسه بالنسبة للمجلس الرئاسي\" داعيا إلى \n\"إثراء وتشجيع هذا النوع من الحوار\".\n وقال الوزير إنه \"على الليبيين حاليا أن يتحاوروا فما بينهم إذ\nتتضمن الرسالة التي نقلتها ضرورة أن يكون الحوار ليبيا بين الليبيين \nأنفسهم من اجل ليبيا لذا يجب على الأطراف أن تجتمع\" ، مضيفا في نفس \nالسياق أن رئيس البرلمان عقيلة صالح أكد من جهته \"ضرورة ان يكون الحل \nليبيا في ليبيا\".\n في السباق ذاته أشاد بجهود الصلح بين الليبيين ، مشددا على ضرورة أن \nيكون \"الحوار دون تدخل أجنبي ، محذرا من التدخلات التي قد تولد مشاكل في \nبعض الأحيان بسبب الأجندات والمصالح الخفية\".\n ...( وال ) ...