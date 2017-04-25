مصادر باكستانية : ( 10 ) قتلى على الأقل في انفجار قنبلة بشمال غرب البلاد .

اسلام اباد 25 أبريل 2017 ( وال ) - ذكرت مصادر باكستانية أن ( 10 ) أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم اليوم الثلاثاء في انفجار قنبلة على الطريق في باكستان . ونقلت مصادر اعلامية عن مسؤول باكستاني محلي إن ( 10 ) أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب عدد أخر اليوم الثلاثاء عندما انفجرت قنبلة على الطريق مستهدفة حافلة صغيرة بشمال غرب البلاد. واضاف المسؤول الكبير بالمنطقة المتاخمة لأفغانستان في تصريحات صحفية إن مسلحين زرعوا قنبلة على الطريق في منطقة " كرم " الواقعة داخل التقسيم الإداري للمناطق القبلية المدارة اتحاديا. وأوضح لقد تم تفجير القنبلة عن بعد عندما بدأ الركاب بالتوافد ، مضيفا أن عددا من المصابين نقلوا إلى المستشفى في بلدة " باراشينار " المجاورة. وحسب المصادر الباكستانية فإن اية جهة لم تعلن مسؤوليتها عن التفجير . ...( وال )....