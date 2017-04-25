الاجهزة الرقابية تناقش وضع خطة لتحديد ضوابط وآليات التحقق من وصول السلع للمواطن بالسعر الرسمي .





طرابلس 25 ابريل 2017 ( وال ) -عقد خلال اليومين الماضيين بمقر ديوان

المحاسبة بطرابلس الاجتماع الأول للجنة الأجهزة الرقابية المشتركة بين

(ديوان المحاسبة - هيئة الرقابة الادارية - هيئة مكافحة الفساد) .

وخصص الاجتماع لوضع خطة عمل اللجنة وتحديد ضوابط وآليات التحقق من

وصول السلع للمواطن بالسعر الرسمي، ومنع التلاعب بالأسعار والاحتكار

والمضاربة .

كما تناول الاجتماع إيجاد حلقات للتواصل والتنسيق مع كافة البلديات

بالدولة والجهات الأمنية والضبطية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

يشار إلى ان لجنة الأجهزة الرقابية المشتركة مكلفة بالرقابة المصاحبة

على الموافقات التي يمنحها مصرف ليبيا المركزي لشركات توريد السلع

الاساسية بموجب مستندات برسم التحصيل لتوفير احتياجات المجتمع من هذه

السلع خلال موسم شهر رمضان المبارك 2017 .

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