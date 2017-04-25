تقارير: كوريا الشمالية تجري تدريبات بالذخيرة الحية.

سيول 25 ابريل 2017 ( وال) - أجرت كوريا الشمالية تدريبات بالذخيرة الحية اليوم الثلاثاء في الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس جيشها في الوقت الذي رست فيه غواصة أمريكية في كوريا الجنوبية وسط قلق متزايد إزاء برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية. ويأتي وصول الغواصة "ميشيغان" في الوقت الذي تتجه فيه حاملة طائرات أمريكية ومجموعتها القتالية صوب المياه الكورية الجنوبية واجتماع مبعوثين كبار من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة معنيين بالشأن الكوري الشمالي في طوكيو. وتزايدت المخاوف في الأسابيع الأخيرة من أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية أخرى أو تطلق صاروخا بعيد المدى وربما اليوم الثلاثاء في ذكرى تأسيس جيشها. وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء قالت في وقت سابق أن كوريا الشمالية "نشرت على ما يبدو عددا كبيرا من وحدات المدفعية طويلة المدى في منطقة وونسان على الساحل الشرقي اليوم لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية". الى ذلك افادت السلطات الكورية الجنوبية اليوم بأنها قررت شراء رادارين متقدمين للإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية في ظل تزايد تهديدات كوريا الشمالية . وأوضحت وكالة يونهاب للأنباء أن الموافقة على قرار هذه الصفقة تم في اجتماع دوري حول مشروعات شراء الأسلحة برئاسة وزير الدفاع هان مين - كو. وأضاف المصدر ذاته أن الجيش الكوري الجنوبي يمتلك رادارين أرضيين ويسعى إلى الحصول على رادارات يزيد مداها على 800 كيلومتر من أجل الكشف بشكل أفضل عن الصواريخ البالستية التي قد تطلقها بيونغ يانغ في اتجاه جارتها الجنوبية. وأشارت الوكالة إلى أن سلطات الدفاع كانت قد صممت ميزانية تكفي لشراء رادار واحد "قبل أن تعدل خطتها الدفاعية على المدى المتوسط لاقتناء رادارين . ...( وال ) ...