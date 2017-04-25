مناقشة السبل الكفيلة بنقل الوقود إلى بلديات براك الشاطئ وما جاورها.
الثلاثاء ، 25- 04- 2017 - 13:47:00
\n طرابلس 25 ابريل 2017 ( وال ) - عُقد صباح اليوم الثلاثاء بشركة \nالبريقة لتسويق النفط اجتماع ضم عضو لجنة الإدارة للتزويد والتشغيل \nوالمواد بالشركة مع عمداء بلديات براك الشاطئ ورئيس لجنة الأزمة بالبلدية\nوحكماء وأعيان البلدية وعضو المجلس البلدي براك الشاطئ وممثلين لمنظمات \nالمجتمع المدني بالبلدية والجمعية العربية لنقل الوقود ومشتقاته .\n وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة السبل الكفيلة بنقل الوقود إلى \nبلديات براك الشاطئ وما جاورها.\n ( وال )