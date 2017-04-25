مناقشة السبل الكفيلة بنقل الوقود إلى بلديات براك الشاطئ وما جاورها.



طرابلس 25 ابريل 2017 ( وال ) - عُقد صباح اليوم الثلاثاء بشركة

البريقة لتسويق النفط اجتماع ضم عضو لجنة الإدارة للتزويد والتشغيل

والمواد بالشركة مع عمداء بلديات براك الشاطئ ورئيس لجنة الأزمة بالبلدية

وحكماء وأعيان البلدية وعضو المجلس البلدي براك الشاطئ وممثلين لمنظمات

المجتمع المدني بالبلدية والجمعية العربية لنقل الوقود ومشتقاته .

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة السبل الكفيلة بنقل الوقود إلى

بلديات براك الشاطئ وما جاورها.

( وال )