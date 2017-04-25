الاجتماع السابع للجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقد في فيينا اليوم.

طهران 25 ابريل 2017 ...( وال ) - تستضيف العاصمة النمساوية فيينا اليوم الثلاثاء الاجتماع السابع للجنة المشتركة للاتفاق النووي بحضور وفود ايران ومجموعة 5+1 والاتحاد الاوروبي. وحسب وكالة فارس الايرانية فأن الاجتماع السابع للجنة المشتركة للاتفاق النوويي عقد في فندق كوبرك بالعاصمة فيينا بمشاركة الوفد الايراني ووفد مجموعة 5+1 وكذلك وفد الاتحاد الاوروبي . واستنادا لاتفاق فيينا تعقد اللجنة المشتركة اجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر بمشاركة ايران وممثلين عن الاتحاد الاوروبي ومجموعة الدول الست بهدف دراسة سير تنفيذ الاتفاق النووي وتبادل وجهات حول المشاكل والعقبات المحتلة . ...( وال ) .. .