سعر سلة أوبك يواصل انخفاضه مسجلا 49.64 دولارا .





لندن 25 ابريل 2017 (وال) - سجلت أسعار سلة خامات منظمة الدول

المصدرة للنفط \" أوبك \" هذا الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 0.7% في جلسة

أمس الاثنين، ليصل إلى 49.64 دولار للبرميل، وفقا لما أعلنته المنظمة

النفطية من مقرها بفيينا اليوم الثلاثاء.



ويعد هذا الانخفاض السابع على التوالي لسعر برميل أوبك، ليراكم خسارة

بنسبة 7.5% منذ 12 من الشهر الجاري.

وعلى النقيض ارتفع سعر خام برنت تسليم يونيو القادم في تعاملات اليوم

بسوق العقود الآجلة بلندن بنسبة 0.42% مقابل ختام الجلسة السابقة، مسجلا

51.82 دولارا للبرميل.

يذكر أن سلة \" أوبك \" تضم 12 نوعاً من النفط الخام هي خام السدر الليبي

ومزيج صحارى الجزائري وجيراسول الانجولي والخام الايراني الثقيل والبصرة

الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وبوني الخفيف النيجيري والبحري

القطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الاماراتي وميري الفنزويلي وأورينت

الاكوادوري .

...( وال ) ...