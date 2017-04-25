سعر سلة أوبك يواصل انخفاضه مسجلا 49.64 دولارا .
الثلاثاء ، 25- 04- 2017 - 12:53:00
\n \n لندن 25 ابريل 2017 (وال) - سجلت أسعار سلة خامات منظمة الدول \nالمصدرة للنفط \" أوبك \" هذا الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 0.7% في جلسة \nأمس الاثنين، ليصل إلى 49.64 دولار للبرميل، وفقا لما أعلنته المنظمة \nالنفطية من مقرها بفيينا اليوم الثلاثاء.\n\n ويعد هذا الانخفاض السابع على التوالي لسعر برميل أوبك، ليراكم خسارة\nبنسبة 7.5% منذ 12 من الشهر الجاري.\n وعلى النقيض ارتفع سعر خام برنت تسليم يونيو القادم في تعاملات اليوم\nبسوق العقود الآجلة بلندن بنسبة 0.42% مقابل ختام الجلسة السابقة، مسجلا \n51.82 دولارا للبرميل.\n يذكر أن سلة \" أوبك \" تضم 12 نوعاً من النفط الخام هي خام السدر الليبي\nومزيج صحارى الجزائري وجيراسول الانجولي والخام الايراني الثقيل والبصرة \nالخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وبوني الخفيف النيجيري والبحري \nالقطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الاماراتي وميري الفنزويلي وأورينت\nالاكوادوري .\n ...( وال ) ...