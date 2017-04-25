ورشة عمل بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم بطرابلس بعنوان (المقاربات الحقوقية بين الاتفاقية الدولية والتشريعات المحلية) .
الثلاثاء ، 25- 04- 2017 - 12:54:00
\nطرابلس 25 ابريل 2017 (وال)- أقيمت أمس الاثنين بالمركز العام للتدريب \nوتطوير التعليم بطرابلس ورشة عمل بعنوان (المقاربات الحقوقية بين \nالاتفاقية الدولية والتشريعات المحلية) والتي نظمها المنتدى الليبي لحقوق\nالأشخاص ذوي الإعاقة .\n وتأتي هذه الورشة ضمن ورش العمل التي ينظمها المنتدى الليبي لحقوق \nالأشخاص ذوي الإعاقة في 28 منطقة في ليبيا بدعم من المنظمة الدولية للنظم\nالانتخابية (آيفس IFEC) .\n ويعتبر هذا التدريب استكملاً لإجراءات اعتماد المدربين من المعهد العربي\nلحقوق الانسان ومقره الرئيسي في تونس .\n وتناول برنامج الورشة ، التدريب الذي نُظم ليوم واحد مدخل لحقوق \nالأنسان ومقاربات الإعاقة عبر التاريخ والمصطلحات الحقوقية للأشخاص ذوي \nالإعاقة والاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الأعاقة ، حيث تم التركيز \nعلى المادة 24 من الدستور الليبي الخاص بتعليم التشريعات الوطنية الخاصة \nبالأشخاص ذوي الإعاقة والقانون رقم 5 لسنة 1987 .\nكما تم خلال الورشة توزيع المطويات الإرشادية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي\nالإعاقة والتي تضمن حقوقهم وتهدف لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في \nالمسار الانتخابي وضمان اندماجهم الكامل وإلغاء حالة (الأتكافؤ) في الفرص\nالتي تشكل أهم التحديات التي تواجههم .\n وجرى خلال الورشة استعراض خطة عمل المنتدى الليبي لحقوق الأشخاص ذوي \nالإعاقة تضمن عرض مرئي حول ما قامت به من أعمال تخص هذه الشريحة والخطط \nالمستقبلية التي تسعى للقيام بها .\n وتخلل الورشة عديد المشاركات من الحضور حول التعريف بالمصطلحات \nالمتعلقة بالإعاقة وكيفية تصحيحها وإيجاد البدائل العلمية الخاصة \nبالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بالاضافة الى تقديم عدة توصيات تتعلق \nبالاتفاقة الدولية والقوانين الوطنية .\n ومنح المشاركين بالورشة شهائد المشاركة من قٍبل المنظمة الدولية للنظم\nالانتخابية (آيفس IFEC) .\n ..(وال)..