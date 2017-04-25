ورشة عمل بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم بطرابلس بعنوان (المقاربات الحقوقية بين الاتفاقية الدولية والتشريعات المحلية) .



طرابلس 25 ابريل 2017 (وال)- أقيمت أمس الاثنين بالمركز العام للتدريب

وتطوير التعليم بطرابلس ورشة عمل بعنوان (المقاربات الحقوقية بين

الاتفاقية الدولية والتشريعات المحلية) والتي نظمها المنتدى الليبي لحقوق

الأشخاص ذوي الإعاقة .

وتأتي هذه الورشة ضمن ورش العمل التي ينظمها المنتدى الليبي لحقوق

الأشخاص ذوي الإعاقة في 28 منطقة في ليبيا بدعم من المنظمة الدولية للنظم

الانتخابية (آيفس IFEC) .

ويعتبر هذا التدريب استكملاً لإجراءات اعتماد المدربين من المعهد العربي

لحقوق الانسان ومقره الرئيسي في تونس .

وتناول برنامج الورشة ، التدريب الذي نُظم ليوم واحد مدخل لحقوق

الأنسان ومقاربات الإعاقة عبر التاريخ والمصطلحات الحقوقية للأشخاص ذوي

الإعاقة والاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الأعاقة ، حيث تم التركيز

على المادة 24 من الدستور الليبي الخاص بتعليم التشريعات الوطنية الخاصة

بالأشخاص ذوي الإعاقة والقانون رقم 5 لسنة 1987 .

كما تم خلال الورشة توزيع المطويات الإرشادية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي

الإعاقة والتي تضمن حقوقهم وتهدف لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في

المسار الانتخابي وضمان اندماجهم الكامل وإلغاء حالة (الأتكافؤ) في الفرص

التي تشكل أهم التحديات التي تواجههم .

وجرى خلال الورشة استعراض خطة عمل المنتدى الليبي لحقوق الأشخاص ذوي

الإعاقة تضمن عرض مرئي حول ما قامت به من أعمال تخص هذه الشريحة والخطط

المستقبلية التي تسعى للقيام بها .

وتخلل الورشة عديد المشاركات من الحضور حول التعريف بالمصطلحات

المتعلقة بالإعاقة وكيفية تصحيحها وإيجاد البدائل العلمية الخاصة

بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بالاضافة الى تقديم عدة توصيات تتعلق

بالاتفاقة الدولية والقوانين الوطنية .

ومنح المشاركين بالورشة شهائد المشاركة من قٍبل المنظمة الدولية للنظم

الانتخابية (آيفس IFEC) .

..(وال)..