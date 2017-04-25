شركة البريقة لتسويق النفط تنظم احتفالية الطفل ذوى الإعاقة تحت شعار(نلتقي.
الثلاثاء ، 25- 04- 2017 - 12:46:00
. لنرتقي) . \n طرابلس 25 ابريل 2017 ( وال ) - أقيمت خلال اليومين الماضيين احتفالية \nالطفل ذوى الإعاقة تحت شعار( نلتقي .. لنرتقي ) بتنظيم نادي طرابلس \nلرياضات ذوى الإعاقة وبمشاركة مركز ملتقانا للدعم النفسي والاجتماعي \nوالنشاطات الترفيهية وتحت اشراف المنظمة الوطنية لحقوق الطفل والمراة \nوبرعاية شركة البريقة لتسويق النفط .\n وتخلل الاحتفالية العديد من الفقرات الفنية المتنوعة التي أدخلت \nالبهجة والسرور على الحاضرين .. كما وزعت العديد من الهدايا والالعاب على\nالاطفال ذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة .\n وفي ختام الحفل قدمت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل والمرآة (شهادة \nشكر وتقدير ) الى شركة البريقة لتسويق النفط تقديرا على رعايتها لهذه \nالاحتفالية واهتمامها بشريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع \nمنظمات المجتمع المدني بابراز دورهم وتحقيق اهدافهم .\n ...( وال )...