شركة البريقة لتسويق النفط تنظم احتفالية الطفل ذوى الإعاقة تحت شعار(نلتقي.

. لنرتقي) .

طرابلس 25 ابريل 2017 ( وال ) - أقيمت خلال اليومين الماضيين احتفالية

الطفل ذوى الإعاقة تحت شعار( نلتقي .. لنرتقي ) بتنظيم نادي طرابلس

لرياضات ذوى الإعاقة وبمشاركة مركز ملتقانا للدعم النفسي والاجتماعي

والنشاطات الترفيهية وتحت اشراف المنظمة الوطنية لحقوق الطفل والمراة

وبرعاية شركة البريقة لتسويق النفط .

وتخلل الاحتفالية العديد من الفقرات الفنية المتنوعة التي أدخلت

البهجة والسرور على الحاضرين .. كما وزعت العديد من الهدايا والالعاب على

الاطفال ذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة .

وفي ختام الحفل قدمت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل والمرآة (شهادة

شكر وتقدير ) الى شركة البريقة لتسويق النفط تقديرا على رعايتها لهذه

الاحتفالية واهتمامها بشريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع

منظمات المجتمع المدني بابراز دورهم وتحقيق اهدافهم .

...( وال )...