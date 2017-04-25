المؤسسة الوطنية للنفط تناقش مسألة إدخال الميكنة في الأعمال الإدارية .

طرابلس 25 ابريل 2017 ( وال ) - اجتمع المهندس" مصطفى صنع الله "رئيس مجلس الإدارة أمس الاثنين مع كل من الإدارة العامة للحاسب الآلي والاتصالات والإدارة العامة للشؤون المالية وادارة المراجعة الداخلية بحضور "جاد الله العوكلى" عضو مجلس الإدارة وبعض المختصين بمكتب شؤون مجلس الإدارة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سعي المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير الاعمال الإدارية وإدخال التقنيات الحديثة في تسيير الاعمال اليومية وإدخال الإدارة الالكترونية لما لها من فوائد كبيرة وخاصة في سرعة أداء العمل والانتقال من إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات من الطريقة التقليدية اليدوية إلى الشكل الالكتروني والتقليل من الأعمال الورقية، ورفع كفاءة العاملين في الإدارة ووضع المعلومة بين أيدى متخذي القرار بالسرعة الممكنة. وقدم المختصون من إدارة الحاسب الآلي نبذة عن بعض المنظومات التي يمكن تطبيقها وطريقة انسياب الاعمال إلكترونياً وطرق المعالجة من حيث الموافقة واعتماد الاجراءات ، كما تم توضيح كيفية معاملة هذه الاجراءات وتحويلها الى الادارات المالية. وفى هذا الصدد أوضح المستشار القانوني لرئيس مجلس الادارة المعاملة القانونية لهذه الاجراءات والقوانين النافذة فى هذا الجانب وما هى المعوقات التي يمكن ان تواجه هذه الاجراءات. من جانبه أشار رئيس مجلس الادارة إلى ضرورة مواكبة آخر التطورات التقنية في هذا الجانب ووضع آلية تساهم في سرعة وتحسين مستوى الآداء لضمان سهولة الحصول على المعلومة وبالشكل المطلوب ، مؤكداً على أهمية استحداث النظام الإداري واعطاء الفرصة للعناصر الشابة والعمل على مواكبة التقنية الحديثة في كل المجالات. من جانبه أكد" جادالله العوكلي" على ضرورة التعاون بين إدارة الحاسب الآلي وكافة الإدارات من أجل أستحداث المنظومات الإلكترونية التي تسرع من وتيرة أداء الأعمال . ( وال )