الاجتماع الأول لاتحاد نساء ليبيا على مستوى جبل نفوسة وغرب طرابلس بمدينة كاباو .

كاباو 25 ابريل 2017 ( وال ) - عقد خلال اليومين الماضيين بمدينة كاباو بجبل نفوسة الاجتماع الأول لاتحاد نساء ليبيا على مستوى جبل نفوسة وغرب طرابلس في مبادرة هي الأولى من نوعها وبالتنسيق مع المجلس البلدى كاباو وبرعاية منظمة IFES. وضم الاجتماع عدد من عضوات المجالس البلدية وسيدات المجتمع المدني المهتمات بشؤون المرأة ببلديات ( كاباو ، رقدالين ، الجميل، صبراته ، نالوت ، الرحيبات، الزهراء ، الرجبان ، القلعة ، يفرن ، الزاوية ، الزاوية الغرب ، الرياينة ، الحرابة ) . وخصص الاجتماع لاستعراض مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل مجتمع يتمتع فيه جميع الأشخاص بحقوق وواجبات متساوية . وأكدت المشاركات في الاجتماع على ضرورة توعية المسؤولين وتشجيعهم على تمكين المرأة ومساعدتها من أجل المساهمة الفعالة في المجتمع . ..( وال )..