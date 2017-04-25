جلسة عمل بين وزارة التعليم وديوان المحاسبة .



طرابلس 25 أبريل 2017 ( وال )- انعقدت ظهر أمس الأثنين , بمقر ديوان

المحاسبة، جلسة عمل جمعت وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل ووكيل

الوزارة , ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومديري إدارتي البعثات

الدراسية والشؤون الادارية والمالية بالوزارة, ومدير الادارة العامة لفحص

العقود, ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية بالديوان.

وتناولت الجلسة سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة و ديوان المحاسبة،

فيما يتعلق بالشأن التعليمي من حيث الاستعداد لإجراء الامتحانات

النهائية, وطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل, إلى جانب مناقشة

ملف التأمين للطلبة الدراسين بالخارج, وكذلك مشروع الكتاب الالكتروني.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك خلال هذا اللقاء عن تقدير

الديوان لوزارة التعليم ،مؤكدا بأن الديوان سيكون أداة مساعدة لقطاع

التعليم, و أنه سيعمل على حلحلة كل المختنقات التى تواجه القطاع حسب

قوله.

ومن جانبه شدد وزير التعليم الدكثورعثمان عبد الجليل, على ضرورة

التكاثف والتعاضد بين كافة الجهات الرقابية والتنفيدية من أجل تدليل كل

الصعاب التي تواجه سير العمل بالقطاع.

وبدوره أكد وكيل الوزارة , بأن الوزارة تولي مشروع طباعة الكتاب

المدرسي اهمية قصوى, موضحاً بأنها عاكفة حاليا على انجاز المشروع حتي تتم

طباعته وتوزيعه على المدارس في وقت مبكر وقبل بداية العام الدراسي

المقبل.



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