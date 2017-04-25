جلسة عمل بين وزارة التعليم وديوان المحاسبة .
الثلاثاء ، 25- 04- 2017 - 12:22:00
\n طرابلس 25 أبريل 2017 ( وال )- انعقدت ظهر أمس الأثنين , بمقر ديوان \nالمحاسبة، جلسة عمل جمعت وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل ووكيل \nالوزارة , ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومديري إدارتي البعثات \nالدراسية والشؤون الادارية والمالية بالوزارة, ومدير الادارة العامة لفحص\nالعقود, ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية بالديوان.\n وتناولت الجلسة سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة و ديوان المحاسبة،\nفيما يتعلق بالشأن التعليمي من حيث الاستعداد لإجراء الامتحانات \nالنهائية, وطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل, إلى جانب مناقشة \nملف التأمين للطلبة الدراسين بالخارج, وكذلك مشروع الكتاب الالكتروني.\n وأكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك خلال هذا اللقاء عن تقدير \nالديوان لوزارة التعليم ،مؤكدا بأن الديوان سيكون أداة مساعدة لقطاع \nالتعليم, و أنه سيعمل على حلحلة كل المختنقات التى تواجه القطاع حسب \nقوله.\n ومن جانبه شدد وزير التعليم الدكثورعثمان عبد الجليل, على ضرورة \nالتكاثف والتعاضد بين كافة الجهات الرقابية والتنفيدية من أجل تدليل كل \nالصعاب التي تواجه سير العمل بالقطاع.\n وبدوره أكد وكيل الوزارة , بأن الوزارة تولي مشروع طباعة الكتاب \nالمدرسي اهمية قصوى, موضحاً بأنها عاكفة حاليا على انجاز المشروع حتي تتم\nطباعته وتوزيعه على المدارس في وقت مبكر وقبل بداية العام الدراسي \nالمقبل.\n \n ( وال )