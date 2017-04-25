وزارة التعليم تناقش مع اللجنة الفنية لتسوية إجراءات المكتب الكندي فيما يتعلق بالطلبة الموفدين للدراسة .



طرابلس 25 ابريل 2017 ( وال ) - ناقش وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق

الوطني \" عثمان عبدالجليل \" ووكيل الوزارة أمس الاثنين بطرابلس خلال

الاجتماع الذي عقده مع اللجنة الفنية لتسوية إجراءات المكتب الكندي الذي

يتابع اجراءات الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة بالساحة الكندية

والامريكية .

وتم في الاجتماع استعراض ما قامت به اللجنة من أعمال خلال الفترة

الماضية بالإضافة لتحضيرات اللجنة للاجتماع التقابلي المزمع عقده مع

المكتب الكندي خلال الاسبوع القادم بدولة تونس.

يذكر أن اللجنة الفنية لتسوية اجراءات المكتب الكندي قد شكلت بناء

على قرار وزير التعليم رقم (847) لسنة 2016 .

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