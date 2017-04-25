وزارة التعليم تناقش مع اللجنة الفنية لتسوية إجراءات المكتب الكندي فيما يتعلق بالطلبة الموفدين للدراسة .
الثلاثاء ، 25- 04- 2017 - 12:14:00
\n طرابلس 25 ابريل 2017 ( وال ) - ناقش وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق\nالوطني \" عثمان عبدالجليل \" ووكيل الوزارة أمس الاثنين بطرابلس خلال \nالاجتماع الذي عقده مع اللجنة الفنية لتسوية إجراءات المكتب الكندي الذي \nيتابع اجراءات الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة بالساحة الكندية \nوالامريكية .\n وتم في الاجتماع استعراض ما قامت به اللجنة من أعمال خلال الفترة \nالماضية بالإضافة لتحضيرات اللجنة للاجتماع التقابلي المزمع عقده مع \nالمكتب الكندي خلال الاسبوع القادم بدولة تونس.\n يذكر أن اللجنة الفنية لتسوية اجراءات المكتب الكندي قد شكلت بناء \nعلى قرار وزير التعليم رقم (847) لسنة 2016 .\n ..( وال )..