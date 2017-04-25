ارتفاع أسعار النفط بعد موجة خسائر استمرت 6 جلسات .

سنغافورة 25 ابريل 2017 (وال) - استعادت أسعار النفط بعض عافيتها اليوم الثلاثاء بعد خسائر استمرت ست جلسات متتالية لكن الأسواق مازالت تواجه ضغوطا حيث فقد التجار الثقة في أن تعهدات كبار المنتجين بخفض الإنتاج ستحد من تخمة معروض النفط العالمي. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 14 سنتا أو 3ر0 بالمئة إلى 37ر49 دولار للبرميل ليظل دون مستوى 50 دولارا الذي نزلت عنه أواخر الأسبوع الماضي. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 14 سنتا أو 27ر0 بالمئة إلى 74ر51 دولار للبرميل. وانخفض برنت 10 بالمئة منذ أواخر 2016 رغم الجهود التي قادتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لخفض الإنتاج بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الحالي لتقليص المعروض في سوق النفط. وقالت روسيا أمس الاثنين إن إنتاجها النفطي قد يقفز إلى أعلى مستوى في 30 عاما ، ما لم تمدد أوبك والمنتجون المستقلون اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد 30 يونيو . .. ( وال ) ..