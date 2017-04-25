الكوريون الجنوبيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

سيول 25 أبريل 2017 ( وال ) - بدأ الكوريون الجنوبيون في الخارج اليوم الثلاثاء الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية انطلاقا من مدينة أوكلاند في نيوزيلندا ويستمر التصويت حتى يوم 30 من الشهر الجاري في 204 مراكز للاقتراع في 116 دولة في العالم . وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن هذه تعتبر المرة الرابعة التي يجري فيها تصويت الكوريين الجنوبيين بالخارج في الانتخابات بعد الانتخابات العامة ال19 والانتخابات الرئاسية في عام 2012 والانتخابات العامة في عام 2016. وبلغ عدد الناخبين الكوريين الجنوبيين في الخارج الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السابقة 148 ألف و225 ناخبا من أصل 222 ألفا و389 ناخبا مسجلا وسجل معدل المشاركة وسط الناخبين في الخارج 71.1 في المئة. ويصل إجمالي عدد الناخبين المسجلين في التصويت بالخارج في الانتخابات الرئاسية المرتقبة إلى 294 ألف و633 ناخبا. وتم إعداد 204 مراكز للاقتراع في 175 بعثة دبلوماسية. وستجري الانتخابات الرئاسية يوم 9 ماي المقبل بسبب إقالة الرئيسة السابقة بارك كون هيه من الرئاسة إثر حكم من المحكمة الدستورية في مارس الماضي. ...( وال ) ...