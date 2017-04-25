قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية.

رام الله 25 أبريل 2017 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 15 فلسطينيا من مختلف مناطق الضفة الغربية. واوضحت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان عدد من الفلسطينيين اصيبوا في قرية رمانة غرب جنين بالضفة الغربية بحالات اختناق فجر اليوم خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت القرية وقرية عانين. و ذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان والمنازل ، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق. وفي السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال قرية عانين وشنت حملة تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية المحيطة وبين المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات. .. ( وال ) ..