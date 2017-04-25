الفريق الوطني لكرة القدم للشباب يباشر تدريباته بمدينة سوسة التونسية .

سوسة 25 ابريل 2017 (وال)- وصلت بعثة الفريق الوطني لكرة القدم للشباب الى تونس وذلك للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا تحت سن 19 سنة التي تنطلق يوم الخميس المقبل بمدينة سوسة التونسية. وأجرى المنتخب أول حصة تدريبية بملعب جنات على فترتين صباحية ومسائية الاثنين قبل بدء منافسات البطولة التي تستمر حتى الرابع من مايو القادم. وذكر مصدر اعلامي بالبعثة أن الاجتماع الفني للبطولة الذي تغير مكان اقامتها من مدينة القيرون إلى مدينة سوسه بسبب عدم وجود ملاعب كافية سيعقد غدٍ الأربعاء والذي سيحدد نظام البطولة هل سيكون بخروج المغلوب أو بجمع النقاط . وكان الطاقم التدريبي الذي يقوده عياد القاضي قد استدعي 23 لاعبا للدخول في المعسكر الأخير قبل التحول إلى تونس للمشاركة في البطولة. (وال)