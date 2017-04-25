النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 25 أبريل 2017 ( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . من رأس جدير إلى سرت :ـ السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال لسقوط امطار حفيفه على اماكن متفرقة،والريح برانى الى شرقى يتحول يوم الغد الى شلوق على الساحل الممتد من الخمس الى سرت سرعتـه ما بيـن (05 - 20) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤية جيدة . الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى :ـ السماء صافية الى قليلة السحب ، والريح شرقى الى برانى بوجه عام بينما يكون متغير الاتجاه الى شرش صباح اليوم على الساحل الممتد من درنة الى طبرق ويتحول يوم الغد الى شلوق سرعته ما بين (05 - 20) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00)متر ، والبحر هادى الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤية جيدة . ..(وال)..