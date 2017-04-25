فريق النصر للكرة الطائرة يلاقي فريق اساريا .

بنغازى 25 أبريل 2017(وال ) - اسفرت قرعة نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة التي أجريت مساء أمس في مدينة طبرق على النحو التالي الاثنيـن : النصر X أساريا الساعة 3 مساء . الثلاثاء : النصر X السويحلي الساعة 5 مساء . الاربعاء: النصر X الاتحاد المصراتي الساعة 7 مساء . الجمعة : النصر X الأهلي بطرابلس الساعة 5 مساء . السبت : النصر X الأهلي ببنغازي الساعة 7 مساء . يشار إلى أن منافسات بطولة ليبيا للكرة الطائرة ستقام بنظام التجمع الواحد (دوري سداسي) بين الفرق المتأهلة عن مجموعاتها الثلاث من القسم الأول للدوري . من جهة أخرى أعلن اتحاد كرة الطائرة أن نهائي الكأس سيقام أحد الأيام 7 - 8 - 9 من شهر مايو المقبل. ( وال بنغازى ) .