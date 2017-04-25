الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 25 أبريل 2017 ( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . - ملخص عام : تكاثر للسحب على مناطق الشمال الغربي - الحمادة وغدامس مع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق وتشمل يوم الغد مناطق الجنوب الغربي والوسط وبعض مناطق الشرق. - رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على القريات - أبونجيم ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة وتتكاثر يوم الغد على بعض مناطق الساحلية و الجبل الغربي مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية مما قد تسبب في اثارة الاتربة والغبار على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (25 -28) درجة مئوية . - بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الخليج - سهل بنغازي - جالو والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تنشط يوم الغد على بنغازي والجبل الأخضر بينما تكون جنوبية شرقية يوم الغد على الخليج معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (20-27) درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين القادمين . - الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة : السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على غدامس - الحمادة - مناطق الجفرة - غات مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة وتشمل يوم الغد سبها - اوباري - مرزق - القطرون والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الحمادة ودرجـات الحـــرارة القصـوى تتـراوح مابين (26-32) درجة مئوية تصل إلى (34) درجة على القطرون وإلى (38) درجة على غات وتسجل إرتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق. - الكفرة - تازربو - السرير : السماء صافية الى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الاربعاء على السرير وتازربو والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (26-30) درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا وملحوظ خلال اليومين القادمين .