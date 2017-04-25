الفاو : 20 مليون شخص معرضون للموت جوعا خلال الأشهر الستة القادمة.

روما 25 أبريل 2017 ( وال) -حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو" أمس الاثنين من أن قرابة 20 مليون شخص معرضون للموت جوعا خلال الأشهر الستة القادمة في جنوب السودان والصومال ومنطقة شمال شرق نيجيريا واليمن وسط تدهور حالة الأمن الغذائي وسوء التغذية نتيجة الجفاف والمجاعة والصراعات المسلحة. وقال المدير العام لمنظمة /الفاو/ خوسيه جرازيانو دا سيلفا في كلمة افتتاحية بالدورة ال165 للمنظمة في روما إن "المجاعة التي تهدد هذه الدول نتيجة للجفاف والصراعات الجارية ستمزق مجتمعات بأكملها وتقضي على ملايين الأشخاص". وأضاف دا سيلفا أن "المجاعة لا تقتل فقط الناس ولكنها تساهم في انعدام الاستقرار المجتمعي واستمرار دائرة الفقر والاعتماد على المساعدات الخارجية لعقود من الزمن". وتواجه الدول الأربع سالفة الذكر مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وقد أعلنت جنوب السودان بالفعل عن بدء انتشار المجاعة في بعض الأجزاء من البلاد. ويحذر المدير العام للفاو أيضا من أن الأسر المزارعة والمجتمعات الريفية في /حوض بحيرة تشاد/ تواجه مخاطر شديدة وجمة حيث يشعر المواطنون هناك ب "اليأس" وسط مكافحتهم لأثار التغير المناخي والجفاف والجوع وشح الاستثمارات العامة وندرة فرص الشباب. وقال دا سيلفا "إذا لم ندعم هؤلاء الناس لن نترك لهم خيارا آخر سوى الانضمام لميليشيات محلية أو الاتجاه لسبل الهجرة غير الشرعية". ...( وال) ...