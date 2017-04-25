اليونيسف: 25 مليون طفل محرومون من التعليم في مناطق الصراعات.

نيويورك 25 أبريل 2017 ( وال) - ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسف" امس الاثنين ان أكثر من 25 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 15 عاما يفتقدون المدارس ومحرومون من التعليم في المناطق التي تشهد حروبا وصراعات ب 22 دولة حول العالم. وأضافت "اليونيسف" في بيان صحفي أن جنوب السودان تضم أعلى نسبة من الأطفال الذين يفتقدون للمدارس في المرحلة الابتدائية بإجمالي ما يقرب من (72 بالمائة) من عدد الأطفال هناك لا يسعهم تحصيل التعليم تليها تشاد بنحو (50 بالمائة) من عدد الأطفال هناك ثم أفغانستان (46 بالمائة). كما تحتوي أيضا الدول الثلاث سالفة الذكر على أعلى نسبة من الفتيات المحرومات من التعليم في هذه المرحلة العمرية الابتدائية بمعدل (76 بالمائة) في جنوب السودان و (55 بالمائة) في أفغانستان و (53 بالمائة) في تشاد. ...( وال ) ...