الصين وجنوب أفريقيا تعززان التعاون فى العلوم والتكنولوجيا.

بريتوريا 25 أبريل 2017 ( وال) - أطلقت الصين وجنوب أفريقيا امس الاثنين رسميا آلية للتعاون في قطاع المجمعات العلمية من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا. وفي كلمتها التي ألقتها خلال مراسم التدشين أشارت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني ليو يان دونغ إلى التقدم السريع في التعاون الثنائي في مجال العلوم والتكنولوجيا بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجنوب أفريقيا منذ نحو 20 عاما . وقالت ليو إن إنجازات ملحوظة تحققت في التعاون الثنائي في البيولوجيا والمعلومات والتعدين والليزر والمواد الجديدة وغيرها من المجالات ليشكل التعاون العلمي والتكنولوجي أولوية ونقطة مضيئة في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وجنوب أفريقيا. جدير بالذكر أنه في ديسمبر 2014 توصل الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما إلى توافق هام حول التعاون في مجال المجمعات العلمية. وخلال الاجتماع الأول لآلية التبادلات الشعبية رفيعة المستوى بين الصين وجنوب أفريقيا امس تم إدارج العلوم والتكنولوجيا كمجال رئيسي للتعاون في إطار الآلية. وبإلاطلاق الرسمي للتعاون في مجال المجمعات العلمية بين الصين وجنوب أفريقيا سيجري مندوبون من دوائر العلوم والأعمال من البلدين التبادلات والبحوث حول التعاون في هذا القطاع. ...( وال ) ...