المجلس الرئاسي يخصص 9ر17 مليار دينار لتغطية النفقات العامة للعام الجاري .

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طرابلس 25 أبريل 2017 ( وال )- خصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \

الوطني أمس الاثنين مبلغ 9ر17 مليار دينار (12 مليار دولار) لتغطية \

النفقات العامة للعام 2017 . \

وحسب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فإنه \\\" تم منح \

الإذن للبنك المركزي لصرف 17.9 مليار دينار لتغطية الاحتياجات والنفقات \

العامة لموازنة النقد الأجنبي للدولة للعام الجاري حيث سيتم صرف 14.9 \

مليار دينار لتغطية واردات وتحويلات القطاع الحكومي وتحويلات القطاع \

العام وتوريدات القطاع العام من السلع والمواد الى جانب توريد المحروقات \

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كما خصص القرار 3 مليارات دينار لتغطية الحوالات الشخصية . \

وحسب المادة الثالثة من القرار فإن الموازنة تمول من النقد الأجنبي للعام\

2017 من خلال واردات الإنتاج النفطي على أن يقوم المصرف المركزي بتغطية \

العجز في الموازنة من احتياطي النقد الأجنبي بواقع نسبة لا تتخطى 30 \

بالمائة من القيمة الإجمالية .\

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