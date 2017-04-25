المجلس الرئاسي يخصص 9ر17 مليار دينار لتغطية النفقات العامة للعام الجاري .
الثلاثاء ، 25- 04- 2017 - 08:24:00
\\n طرابلس 25 أبريل 2017 ( وال )- خصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \\nالوطني أمس الاثنين مبلغ 9ر17 مليار دينار (12 مليار دولار) لتغطية \\nالنفقات العامة للعام 2017 . \\n وحسب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فإنه \\\" تم منح \\nالإذن للبنك المركزي لصرف 17.9 مليار دينار لتغطية الاحتياجات والنفقات \\nالعامة لموازنة النقد الأجنبي للدولة للعام الجاري حيث سيتم صرف 14.9 \\nمليار دينار لتغطية واردات وتحويلات القطاع الحكومي وتحويلات القطاع \\nالعام وتوريدات القطاع العام من السلع والمواد الى جانب توريد المحروقات \\n.\\n كما خصص القرار 3 مليارات دينار لتغطية الحوالات الشخصية . \\nوحسب المادة الثالثة من القرار فإن الموازنة تمول من النقد الأجنبي للعام\\n2017 من خلال واردات الإنتاج النفطي على أن يقوم المصرف المركزي بتغطية \\nالعجز في الموازنة من احتياطي النقد الأجنبي بواقع نسبة لا تتخطى 30 \\nبالمائة من القيمة الإجمالية .\\n ...(وال)..