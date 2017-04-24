جدول ونتائج نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة بطبرق.

طبرق 24 أبريل 2017 (وال)- انطلقت مساء اليوم الاثنين بصالة الألعاب بمدينة طبرق نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة في نسختها الـ 42 للموسم الرياضي 2016-2017، بمشاركة فرق أندية الأهلي بنغازي والنصر والسويحلي والاتحاد المصراتي وأساريا والأهلي طرابلس. وأسفرت مباريات الجولة الأولى من البطولة عن النتائج التالية: - أساريا × النصر (3-2) . - الأهلي بنغازي × السويحلي (3-2) . - الأهلي طرابلس × الاتحاد المصراتي (0-3). وتتواصل غدا الثلاثاء منافسات البطولة بإقامة مباريات الجولة الثانية والتي ستجمع الاتحاد المصراتي مع الأهلي بنغازي، والسويحلي مع النصر، وأساريا مع الأهلي طرابلس. ...(وال)..