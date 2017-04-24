المنتخب الوطني للشباب يواصل استعداداته لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم بتونس.

طرابلس 24 أبريل 2017 (وال)- أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب اليوم الاثنين على أرضية الملعب الجانبي لملعب مصطفى جنات، أولى تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة اتحاد شمال أفريقيا، التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل بمدينة القيروان التونسية. وكانت بعثة المنتخب الوطني للشباب التي تضم 23 لاغبا قد وصلت أمس الأحد إلى مدينة المنستير التونسية، وذلك للدخول في معسكر تدريبي قصير، تحت إشراف المدرب الوطني " عياد القاضي " استعدادا لهذه البطولة . ...(وال)...