رئيس المجلس الأعلى للدولة يجتمع برؤساء اللجان الدائمة في المجلس في العاصمة طرابلس.
الإثنين ، 24- 04- 2017 - 20:29:00
\n طرابلس 24 أبريل 2017 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة \nالسيد \"د.عبدالرحمن السويحلي\" ونائباه الأول والثاني اليوم الإثنين برؤساء\nاللجان الدائمة في المجلس بحضور السيد المُقرر في العاصمة طرابلس.\n وتناول الإجتماع تشكيل لجنة الحوار السياسي بالمجلس، واللقاء الذي \nجمع رئيس المجلس الأعلى للدولة برئيس مجلس النواب في روما، حيث أكد السيد\nالرئيس أن هذا اللقاء جاء بعد جهود محلية ودولية حثيثة بدأت منذ أشهر، \nوقد تم توجيه الدعوة لرئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس النواب كلٌ على حدة \nلإجراء هذا اللقاء .\n وأوضح \"السويحلي\" في هذا الخصوص أنه أبدى موافقته وقبوله للدعوة \nانطلاقًا من قناعته بضرورة تقديم التنازلات والجلوس والحوار مع الطرف \nالآخر المُتمثل في مجلس النواب لإنهاء الإنقسام السياسي وتحقيق المصالحة \nالوطنية ، مشدّدا على أن لقاءه \"بعقيلة صالح\" كان في إطار المؤسسات \nالمنبثقة عن الإتفاق السياسي الليبي وآليات تنفيذه، وبحث المُختنقات التي\nتواجه تطبيقه والتعديلات اللازمة لذلك .\n وأضاف السويحلي أنه لم يتم خلال اللقاء مع عقيلة صالح التطرق لملف \nالمؤسسة العسكرية إلا فيما يخص ضرورة انصياعها للسُلطة المدنية العُليا.\n وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أنّ محاولات بعض الأطراف لعرقلة مثل \nهذه اللقاءات من خلال أبواقها الإعلامية لن تُثنيه عن الإستمرار في عقدها\nوالمضي قدمًا بإصرار على وقف الإقتتال والعمل على عودة النازحين تحقيقًا \nلمُصالحة وطنية شاملة.\n ( وال )