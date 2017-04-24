رئيس المجلس الأعلى للدولة يجتمع برؤساء اللجان الدائمة في المجلس في العاصمة طرابلس.



طرابلس 24 أبريل 2017 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة

السيد \"د.عبدالرحمن السويحلي\" ونائباه الأول والثاني اليوم الإثنين برؤساء

اللجان الدائمة في المجلس بحضور السيد المُقرر في العاصمة طرابلس.

وتناول الإجتماع تشكيل لجنة الحوار السياسي بالمجلس، واللقاء الذي

جمع رئيس المجلس الأعلى للدولة برئيس مجلس النواب في روما، حيث أكد السيد

الرئيس أن هذا اللقاء جاء بعد جهود محلية ودولية حثيثة بدأت منذ أشهر،

وقد تم توجيه الدعوة لرئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس النواب كلٌ على حدة

لإجراء هذا اللقاء .

وأوضح \"السويحلي\" في هذا الخصوص أنه أبدى موافقته وقبوله للدعوة

انطلاقًا من قناعته بضرورة تقديم التنازلات والجلوس والحوار مع الطرف

الآخر المُتمثل في مجلس النواب لإنهاء الإنقسام السياسي وتحقيق المصالحة

الوطنية ، مشدّدا على أن لقاءه \"بعقيلة صالح\" كان في إطار المؤسسات

المنبثقة عن الإتفاق السياسي الليبي وآليات تنفيذه، وبحث المُختنقات التي

تواجه تطبيقه والتعديلات اللازمة لذلك .

وأضاف السويحلي أنه لم يتم خلال اللقاء مع عقيلة صالح التطرق لملف

المؤسسة العسكرية إلا فيما يخص ضرورة انصياعها للسُلطة المدنية العُليا.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أنّ محاولات بعض الأطراف لعرقلة مثل

هذه اللقاءات من خلال أبواقها الإعلامية لن تُثنيه عن الإستمرار في عقدها

والمضي قدمًا بإصرار على وقف الإقتتال والعمل على عودة النازحين تحقيقًا

لمُصالحة وطنية شاملة.

( وال )