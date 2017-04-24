رئيس المجلس الأعلى يلتقي محافظ مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس.

طرابلس 24 أبريل 2017 ( وال ) - إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد "د.عبدالرحمن السويحلي" اليوم الإثنين بمحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد "الصديق الكبير" في العاصمة طرابلس. وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الإقتصادي والمالي للدولة، وسُبل تحسين السياسة النقدية العامة للحفاظ على قيمة الدينار الليبي ورفع المُعاناة عن المُواطن . وأكد السيد المُحافظ بدء المصرف المركزي في اتخاذ إجراءات عملية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة والبرلمان وحكومة الوفاق الوطني لتوفير السيولة النقدية في كافة المصارف بشكل مستمر قبل حلول شهر رمضان المبارك. من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أنّ تعيين وإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي لا يمُكن أنْ يتم إلاّ وفقًا لبنود الإتفاق السياسي فيما يخص تعيين المناصب السيادية، مُعربًا عن ثقته في إلتزام السيد "الصديق الكبير" وامتثاله لأي إجراءات يتم اتخاذها بشأن إدارة المصرف المركزي وفقًا لآليات الإتفاق السياسي، ومُشددًا على أنّ أي إجراءات أحادية في هذا الشأن لن يُكتب لها النجاح وستبوء بالفشل. ( وال )