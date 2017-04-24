وزير الصحة يقوم بزيارة لمدينة ترهونة ويتعهد بحلحلة المختنقات التي يعاني منها قطتع الصحة بالمدينة .

طرابلس 24 أبريل 2017 ( وال ) - قام وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني السيد "عمر بشير" رفقة عدد من مدراء الإدارات ومستشارة المجلس الرئاسي للشؤون الخدمية السيدة "هند شوبار" اليوم الاثنين بزيارة لمدينة ترهونة التقوا خلالها عميد، وأعضاء المجلس البلدي الذين وضعوا السيد الوزير والوفد المرافق له في صورة معاناة مرافق المدينة الصحية المتمثلة في ضعف الإمكانيات ،والنقص الحاد في الادوية ومواد التشغيل، والعناصر الطبية والطبية المساعدة بما عاد سلبا على تدني مستوى الخدمات فيها. وقام الوزير بزيارة لمستشفى ترهون العام حيث قام بجولة تفقدية في أقسامه واستمع إلى شروح ضافية من مدير المستشفى، ورؤساء الأقسام الذين طالبو الوزير ضرورة الاهتمام به ومنحه كافة الإمكانيات اللازمة حتى يستطيع تقديم خدمة طبية لسكان المدينة، والمناطق المحيطة بها، وطالبوه اعتماد المستشفى إلى تعليمي من اجل توسيع خدماته. وتعهد الوزير لإدارة المستشفى بأنه سيقوم بتكليف الإدارات المختصة بتوفير كل احتياجاته، ومنها تجهيز غرفة عمليات متكاملة، ومنح الإمكانيات اللازمة لدعم قسم الإسعاف والطواري باعتباره وجهة المرضى الأولى لتلقي الخدمة الطبية بالإضافة لفتح آفاق للتعاقد والتدريب في تخصص العناية الفائقة وحديثي الولادة. وتم التنسيق مع السيد الوزير على ضرورة دعم المستشفى بكوادر طبية متخصصة عن طريق إعادة برنامج الطبيب الزائر الداخلي للاستفادة من خبرة الأطباء الزوار، بالإضافة لضرورة استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة من الخارج كدعم للمستشفى من أجل الرفع من مستوى خدماته. كما قام الوزير بزيارة لمركز غسيل الكلى أطلع من خلالها على آلية العمل المتبعة فيه حيث تعهد بتوفير كل احتياجات المركز من أدوية ومواد تشغيل. كما شملت جولة وزير الصحة لمدينة ترهونة تفقده العيادة المجمعة الذهبية التي وصلت نسبة الإنجاز فيها لأكثر من 80% وقام بتكليف إدارة المشروعات العمل على استكمالها لتساهم بشكل مباشر في تخفيف العبء على المستشفى. ( وال )