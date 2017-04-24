مدير مكتب وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني يلتقي بالمستشار اشرف اسلام بسفارة بنغلاديش .الإثنين ، 24-04-2017 - 19:10:00

طرابلس 24 أبريل 2017 ( وال ) - التقى صباح اليوم الاثنين مدير مكتب وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني السيد امحمد عطية و مدير ادارة المحافظات و البلديات السيد صلاح فطع مع كل من المستشار اشرف اسلام بسفارة بنغلاديش رفقة السيد محمد شهاب الدين مساعد قسم العمل بالسفارة البنغلاديشية . وتم خلال المقابلة مناقشة المشاكل التي تواجه العمالة البنغلاديشية بليبيا من حيث الاقامة و الامور المالية و الامنية و غيرها من القضايا الاخري التي تخص العمالة و الجالية البنغلاديشية المتواجدة بليبيا ووايجا ألية وحلول مناسبة لذلك . ( وال )

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