موقف ترامب من ليبيا ينذر بتخلي امريكا عن دورها الاقليمي لدول اخرى .

لندن 24 أبريل 2017 ( وال ) - قالت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم أن الرئيس الامريكي " دونالد ترامب " لاينوي تبني اي دور عملي في ليبيا ، وان هذا الموقف ينذر بتخلي امريكا عن دورها الاقليمي في المستقبل لصالح دول شمال افريقيا ومصر والاتحاد الاوروبي وبعض دول الخليج وروسيا . واعتبرت الصحيفة في مقال لها نشرته اليوم أن جهود ايطاليا حققت انفراج سياسياً بعد نجاحها بعقد لقاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الاعلى للدولة في ليبيا . ( وال )