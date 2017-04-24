موقف ترامب من ليبيا ينذر بتخلي امريكا عن دورها الاقليمي لدول اخرى .الإثنين ، 24-04-2017 - 18:59:00

لندن 24 أبريل 2017 ( وال ) - قالت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم أن الرئيس الامريكي " دونالد ترامب " لاينوي تبني اي دور عملي في ليبيا ، وان هذا الموقف ينذر بتخلي امريكا عن دورها الاقليمي في المستقبل لصالح دول شمال افريقيا ومصر والاتحاد الاوروبي وبعض دول الخليج وروسيا . واعتبرت الصحيفة في مقال لها نشرته اليوم أن جهود ايطاليا حققت انفراج سياسياً بعد نجاحها بعقد لقاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الاعلى للدولة في ليبيا . ( وال )

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