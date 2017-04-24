اسبانيا و البرازيل يطالبان بحل في فنزويلا بـ"اعادة الكلمة للشعب" .

برازيليا، 24 أبريل 2017 ( وال ) - طالب رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي والرئيس البرازيلي ميشيل تامر اليوم الاثنين بضرورة تخطي الأزمة التي تشهدها فنزيلا عبر "حل متفق عليه" من خلال "اعادة الكلمة للشعب الفنزويلي". وقال راخوي وتامر عقب اجتماع لهما اليوم في قصر بلانالتو مقر الحكومة البرازيلية في اطار زيارة رسمية لرئيس الحكومة الإسبانية إلى البرازيل إنهما استعرضا الوضع في امريكا اللاتينية و"خاصة" ازمة فنزويلا ، وانهما اتفقا على ضرورة ايجاد حل متفق عليه . واوضحا أن هذا الحل يجب ان يتم عبر "اعادة الكلمة للشعب الفنزويلي"، مصدر السيادة الوطنية. يشار إلى أن فنزويلا تشهد أزمة سياسية ومظاهرات مناهضة للرئيس نيكولاس مادورو اسفرت عن أعمال شغب وسقوط قتلى وجرحي . ( وال )