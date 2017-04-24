رئيس الوزراء الايطالي جنتيلوني يحصل على التزام امريكي بدعم الحوار في ليبيا .

واشنطن 24 أبريل 2017 ( وال ) - قال المجلس الاطلنطي للابحاث انه من المرجح ان يكون رئيس وزراء ايطاليا " باولو جنتيلوني " قد حصل على تاكيدات تفيذ بالتزام الرئيس الامريكي " دونالد ترامب " بمواصلة دعم العملية السياسية بين الفرقاء الليبيينوالتي تشرف عليها البعثة الاممية في ليبيا . واشار المجلس في تقرير له الى انه لاتوجد مؤشرات تفيذ بتغيير في السياسة الامريكية تجاه دعم الجيش . واضاف المجلس الاطلنطي ان ايطاليا تحتاج للعمل الموحد مع شركائها الاوروبيين للضغط على رافض الحوار ، وداعميه الدوليين بحسب المجلس ، لاجباره على الجلوس لطاولة الحوار محذرا من تصاعد العنف في ليبيا لانه سيمنح الفرصة لما يعرف بتنظيم الدولة باعادة تنظيم صفوفه في ليبيا. يذكر ان المجلس الاطلنطي مؤسسة بحثية امريكية صاحبة الثاتير في الشؤون الدولية . ( وال )