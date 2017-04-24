بدأ حملة الصيانة لمضخات الصرف الصحي بمنطقة أبي كماش ببلدية زوارة .

زوارة 24 أبريل 2017 ( وال ) - بدأت اليوم الإثنين ببلدية زوارة حملة لصيانة وتنظيف مضخات الصرف الصحي بأبي كماش من قبل لجنة المياه والصرف الصحي واللجنة التسييرية أبي كماش . وتأتي هذه الحملة بناء على مخرجات الإجتماع التقابلي الموسع الذي أقيم الأسبوع الماضي وضم اللجنة التسيرية "ابي كماش -راس اجدير- طويلة غزالة" وشركة المياه والصرف الصحي، ومدير شركة الكهرباء زوارة ومدير شركة الأشغال والخدمات العامة زوارة بالإضافة لعدد من سكان المنطقة مع المجلس البلدي زوارة ، حيث نوقش في الإجتماع أهم المشاكل التي تعاني منها المنطقة وأبرزها مشاكل النظافة والصرف الصحي والمياه والكهرباء والمياه الصالحة للشرب. يُشار أن حملة النظافة لكامل منطقة أبي كماش والمتفق عليها أيضا في نفس الإجتماع ستبدأ في بداية الأسبوع المقبل من قبل شركة النظافة زوارة، وسيتم أيضا توصيل خطوط الكهرباء من دائرة خدمات كهرباء زوارة إلى مقر اللجنة التسييرية أبي كماش بالمنطقة. والجدير بالذكر أن الحملة بدأت بحضور ومتابعة عميد بلدية زوارة "حافظ بن ساسي" وعضو المجلس البلدي "أنور أبوالشواشي" بالإضافة إلى مدير شركة الأشغال والخدمات العامة "علي بكة"، ومدير شركة المياه والصرف الصحي "راني الطويني" ومدير دائرة خدمات كهرباء زوارة "زائد أبوديب". كما كما قام عميد بلدية زوارة "حافظ بن ساسي" ومرافقيه بزيارة مستوصف أبي كماش ومدرسة شهداء أبي كماش وخزان مياه محطة التحلية وذلك لمتابعة ما تم الإتفاق عليه في الإجتماع التقابلي السابق والنظر في الملفات العالقة وإتخاذ خطوات لحلها. ( وال )