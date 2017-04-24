وزير الدولة للتنمية المجتمعية وشؤون المرأة بحكومة الوفاق الوطني تجتمع بالسيدات اللاتي يتقلدن مناصب قيادية في المؤسسات الحكومية .

طرابلس 24 أبريل 2017 ( وال ) - عقدت وزير الدولة للتنمية المجتمعية وشؤون المرأة بحكومة الوفاق الوطني السيدة "أسماء الأسطى" ظهر اليوم الاثنين بديوان رئاسة الوزراء اجتماعاً موسعاً بالسيدات اللاتي يتقلدن مناصب قيادية في المؤسسات الحكومية بحضور وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات السيدة "إيمان بن يونس"، وعضو البرلمان السيدة "سهام سرقيوة"، ومديرة إدارة التنمية المجتمعية بوزارة الشؤون الاجتماعية وغيرهن من النساء القياديات. وجرى خلال الاجتماع استعراض المشاكل، والصعوبات التي يتعرضن لها النساء أثناء تأديتهن لأعمالهن من حيث التهميش، والاقصاء. وتم الاتفاق على إنشاء مكتب يعنى باستقبال الشكاوى التي ترد من النساء لرصدها، والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لها، والتأكيد على دعم النساء لنيل حقوقهن كاملة إسوة بالرجال في المؤسسات الحكومية. كما اتفقن المجتمعات على عقد اجتماعاً آخر خلال الأيام القادمة سيتم تحديده لاحقا لاستعراض عينات من حالات الإقصاء، والتهميش التي تم رصدها. ( وال