مقتل 24 شرطيا في كمين لمتمردين ماويين شرقي الهند .

نيودلهي 24 أبريل 2017 ( وال ) - لقي 24 شرطيا على الأقل مصرعهم وأصيب سبعة آخرون اليوم الاثنين في كمين نصبه لهم متمردون ماويون بولاية تشاتيسجار شرقي الهند. وصرح مصدر من الشرطة الهندية بأن الهجوم وقع في منطقة أحراش في سوكما حين كان أفراد من الشرطة موجودين بأحد الطرق. وفي البداية تم استعادة 11 جثة، وخلال عملية بحث ثانية ظهرت 12 جثة أخرى، فيما لفظ شرطي أنفاسه الأخيرة أثناء نقله للمستشفى. ووفقا لما راوه أحد الناجين من الكمين لوسائل الإعلام ، فإن نحو 300 متمرد ماوي فاجأوا أفراد الأمن بينما كانوا يتناولون الغداء، وفتحوا عليهم النيران بشكل عشوائي وأطلقوا عليهم قذائف. ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الهجوم بـ"الجبان" و"المحزن"، وأكد أنه يتابع عن كثب تطورات الأحداث. وكان 11 شرطيا قد قتلوا وسقط عدة مصابين آخرين الشهر الماضي خلال كمين مشابه بهذه المنطقة، التي تعد أحد معاقل الماويين في الهند. ( وال )